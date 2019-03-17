Экспериментальный автобусный маршрут свяжет агрогородок Коммунар с Гомелем

17 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Экспериментальный автобусный маршрут, который свяжет агрогородок Коммунар Буда-Кошелевского района с Гомелем, организует с 1 апреля филиал "Автобусный парк №1" ОАО "Гомельоблавтотранс", сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ОАО "Гомельоблавтотранс" Дмитрий Старостенко.

Тему автобусного сообщения между агрогородком и Гомелем обозначили жители Коммунара во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту". "От нас ходят только частные маршрутки, но цены в них приличные, а льгот для инвалидов и пенсионеров нет. Да и если инвалид-колясочник, то вообще нет возможности уехать в областной центр", - говорилось в обращении.

Дмитрий Старостенко пояснил, что с 1 апреля в качестве эксперимента по средам и пятницам автобусы, следующие по пригородному маршруту Буда-Кошелево-Гомель через Октябрь будут заезжать в Коммунар (отправление из Буда-Кошелево в 8.35 (из Коммунара в 9.30) и от автовокзала в Гомеле в 17.20). Эксперимент продлится три месяца.

Собеседник рассказал, что в настоящее время с областным центром транспортное сообщение обеспечивает регулярный пригородный экспрессный маршрут Гомель-Коммунар, по которому каждый день выполняется 58 рейсов в прямом и обратном направлениях. Данный маршрут обслуживает частный перевозчик с использованием автобусов малой вместимости.

Сообщение между Коммунаром и районным центром налажено через регулярные пригородные маршруты филиала "Автобусный парк №1". Так, по маршруту Буда-Кошелево-Коммунар выполняется 8 рейсов в прямом и обратном направлениях ежедневно, кроме воскресенья. Также действует маршрут Уваровичи-Коммунар - два рейса в прямом и обратном направлениях ежедневно, кроме воскресенья.

Генеральный директор подчеркнул, что социальный стандарт по транспортному обслуживанию населения Коммунара не только обеспечивается, но и перевыполняется. Он также отметил, что в 2015 году автобусный парк №1 осуществлял перевозки по пригородному маршруту Гомель-Коммунар, однако с начала декабря того же года они были прекращены - окупаемость за 11 месяцев составила 26,2%.

Накануне "Большого разговора с Президентом" информагентство БЕЛТА провело акцию, во время которой читателям было предложено рассказать о волнующих их темах и проблемах. Всего от жителей из разных уголков страны поступило около 2 тыс. вопросов.-0-