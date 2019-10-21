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21 октября 2019, 15:06

Экспериментальный центр для реабилитации наркозависимых сможет принимать до 30 пациентов одновременно

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспериментальный центр для реабилитации наркозависимых в Минске сможет принимать до 30 пациентов, сообщил журналистам заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько, передает корреспондент БЕЛТА.

Центр начал функционировать в РНПЦ психического здоровья с сентября. В первую очередь он ориентирован на оказание помощи наркозависимым, но в будущем, возможно, будут принимать и пациентов с алкоголизмом. "Потенциально можем принимать до 30 пациентов одновременно. В первую очередь хотим обеспечить качество и принимать тех, кто действительно заинтересован в реабилитации", - сказал Алексей Кралько.

Специалисты будут прилагать максимум усилий, чтобы обеспечить длительную реабилитацию. Будут использоваться все современные методики, которые опробованы в мире. Это будет не только краткосрочная медицинская реабилитация, подключится медико-социальный компонент. Проект поддерживают МВД, Минтруда и соцзащиты, привлекаются общественные организации.

Активная медицинская реабилитация будет длиться 28-30 дней. Затем по договоренности с реабилитационными центрами общественных или религиозных организаций пациентов будут перенаправлять туда. Еще во время нахождения на медреабилитации за пациентом закрепят специалиста по социальной работе, который поможет в решении проблем с жильем, работой, взаимопониманием в семье. МВД намерено содействовать восстановлению документов.

Если работа такого центра окажется эффективной, опыт распространят на все регионы страны. "В первую очередь, конечно, все зависит от мотивации пациента. Но мотивацию тоже нужно создавать", - уверен Алексей Кралько. - Практика подсказывает, что иногда легкий нажим со стороны родственников, социума подталкивает пациента задуматься, а врачи должны усилить мотивацию и вовлечь в реабилитационный процесс".

По его словам, сегодня в Беларуси подошли к понимаю того, что традиционные подходы к профилактике не всегда работают. Как и лечение, она должна быть доказательной. В этом плане активно используют международные стандарты. "Доказано, что любую профилактику, в том числе наркомании и алкоголизма, нужно начинать еще до рождения ребенка. Разработаны методы работы с беременными женщинами, семьями, которые планируют детей. Особый акцент на неблагополучные семьи и уязвимые группы населения", - отметил заведующий центром.

В стране уходят от старой модели оценки эффективности лечебных и профилактических мероприятий. Сегодня эти критерии более гибкие. Снижение частоты потребления, рецидивов уже считается определенным положительным шагом. В частности, этот подход использован при разработке критериев оценки эффективности медико-социальной реадаптации в лечебно-трудовых профилакториях. На выходе соответствующий документ, подготовленный совместно с МВД.-0-

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