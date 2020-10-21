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21 октября 2020, 10:30

Экспертизу химсостава почечных камней освоили в Бресте

Фото ГКСЭ
Фото ГКСЭ

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские эксперты начали проводить исследования химического состава почечных камней, сообщила БЕЛТА официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич.

Новое направление экспертиз в управлении внедрили в октябре. Исследование проводится в течение 14 дней. Его результат человек получает на руки. Диагностика (отнесение к определенной химической группе) камней, их количества, формы поможет врачу-урологу определить истинную картину заболевания, назначить эффективный курс лечения, а также подобрать пациенту индивидуальный режим питания.

Основным симптомом заболевания является боль в поясничной области и по ходу мочеточника. Одним из способов лечения болезни является хирургическое вмешательство. Однако даже такой радикальный метод лишь избавит пациента от болезненных симптомов, но не от причины образования камней. При этом нередки рецидивы. Чтобы их предотвратить, врачу необходимо знать, к какой химической группе относится удаленный камень. Это установит эксперт-химик.

Для проведения экспертизы можно обратиться в управление лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера УГКСЭ по Брестской области - ул.Медицинская, 11.-0-

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