Экспорт медуслуг Гомельской области за 9 месяцев составил $962 тыс.

21 декабря, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Экспорт медицинских услуг учреждений здравоохранения Гомельской области в январе-сентябре этого года составил почти $962 тыс. Об этом сообщил сегодня на выездном заседании Гомельского облисполкома начальник главного управления здравоохранения облисполкома Игорь Баранов, передает корреспондент БЕЛТА.

В учреждениях здравоохранения области медицинские услуги получили более 10 тыс. иностранцев. В общем объеме экспорта доходы от граждан России и Украины составили $637,3 тыс., или 66,3%. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года - 104,3%. Квалифицированной помощью гомельских специалистов воспользовались также граждане Польши, Германии, Латвии, Грузии, Азербайджана и других стран.

В целом же объем платных медицинских услуг за 9 месяцев составил Br21,4 млн с темпом роста в 103,6%. Одним из источников положительной динамики этого показателя в этом году Игорь Баранов назвал увеличение платных медуслуг, оказываемых по договорам добровольного медстрахования, на 24%.

Начальник главного управления здравоохранения подчеркнул, что ежегодно в регионе увеличивается число проводимых сложных и высокотехнологичных операций. Всего в январе-сентябре этого года специалисты провели более 12,6 тыс. таких вмешательств. Это на 9,2% больше, чем за такой же период 2017-го.-0-