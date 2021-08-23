Экспорт резидентов СЭЗ "Минск" в I полугодии вырос на 51%

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свободная экономическая зона "Минск" подвела итоги работы резидентов в первом полугодии этого года. Экспорт вырос на 51% по отношению к первому полугодию 2020 года, инвестиции в основной капитал - на 38%, сообщили БЕЛТА в администрации СЭЗ."Объем экспорта резидентов увеличился на 51% и составил $847,6 млн, - уточнили в администрации СЭЗ. - По сравнению с первым полугодием 2020 года достигнут рост объемов производства промышленной продукции на 61% (до Br2866 млн), выручки от реализации - на 58% (до Br2991 млн), инвестиций в основной капитал - на 38% (в сопоставимых ценах до Br153 млн), поступило прямых иностранных инвестиций на чистой основе $57,3 млн".Резиденты СЭЗ "Минск" сработали с чистой прибылью Br182,5 млн. И эти доходы они положили не только себе в копилку: в бюджет и внебюджетные фонды уплачено Br216 млн налогов, сборов и платежей. Это на 16% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.Также в январе-июне резиденты СЭЗ "Минск" на дополнительно введенные рабочие места приняли 594 человека. Среднесписочная численность работников всех компаний-резидентов на сегодняшний день составляет 24 718 человек.СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиции на сумму более $2 млрд, способствовала экспорту продукции собственного производства резидентами на сумму, превышающую $12 млрд, созданию свыше 26 тыс. новых рабочих мест. На территории СЭЗ "Минск" построено и реконструировано 45 современных заводов, создана необходимая инженерная инфраструктура. Сегодня здесь зарегистрировано и ведет производственную деятельность 116 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, автомобилестроение, производство строительных материалов, электроника и полиграфия.-0-