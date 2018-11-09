9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Экспорт товаров Гродненской области в январе-сентябре увеличился более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информация об этом сегодня озвучена на заседании Гродненского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из вопросов, вынесенных на заседание, стали итоги социально-экономического развития области за 9 месяцев. Отмечалось, что в регионе значительно возросли показатели внешнеэкономической деятельности. Темп роста экспорта товаров по итогам 9 месяцев превысил 125%, темп роста экспорта услуг - 118%.

Товары поставлялись почти в 100 стран, рынок внешней торговли расширился. Растет количество поставок продукции в Китай. Темп роста экспорта товаров в Китай за январь-сентябрь превысил 205% и составил $11,3 млн при годовом задании в $8,5 млн. Основные экспортные позиции - сухое молоко, льноволокно, оптическая продукция, плиты ДСП и МДФ, субпродукты, говядина и др. Существенно возрос и экспорт услуг в КНР. Основные из них - транспортные, строительные и деловые.

При задании в $35 млн прямых иностранных инвестиций привлечено более чем $62,5 млн. В регионе реализуется сразу несколько крупных проектов по созданию производств в сфере деревообработки, легкой промышленности, сельского хозяйства.

"В области выполняются все ключевые показатели - это и валовой региональный продукт, и рост производительности труда, и экспорт товаров и услуг, и привлечение иностранных инвестиций. Экономический рост показывают практически все основные отрасли: промышленность, торговля, транспорт, строительство", - отметил во время заседания председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Темп роста ВРП за январь-сентябрь 2018 года составил 104,9% при задании 103,7%.

Вместе с тем Владимир Кравцов обратил внимание, что в некоторых отраслях экономики в последние месяцы наметился спад темпов роста. В этом направлении есть над чем работать. Не должно быть самоуспокоения. Темп роста строительно-монтажных работ за 9 месяцев превысил 120%, однако есть вопросы к выполнению программы строительства жилья, освоения средств областной инвестиционной программы. Также в центре внимания вопросы роста заработной платы, обеспечения занятости населения, создания новых рабочих мест.-0-