Экспорт товаров и услуг Гомельской области в январе-августе увеличился на 45%

28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Экспорт товаров и услуг Гомельской области за 8 месяцев этого года составил почти $4 млрд и увеличился на 45% по сравнению с таким же прошлогодним периодом. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Конюшко, по экспорту товаров прирост составил 52%.

Говоря о диверсификации внешних рынков, заместитель председателя отметил, что регион в течение 8 месяцев работал над задачей не допускать снижения присутствия на традиционных рынках, одновременно увеличивая объемы экспорта в третьи страны.

Объем экспорта в Китай достиг уже $80 млн, темп роста к прошлогоднему уровню - 125%. Стоит задача сохранить достигнутые темпы экспорта товаров и увеличить его за счет активного участия в экспортно ориентированных событиях, развития интернет-торговли, завершения аккредитации новых видов продукции предприятий региона для поставок в Китай. Речь идет о Калинковичском и Жлобинском мясокомбинатах, Рогачевском МКК.

Объем экспорта услуг за 8 месяцев превысил $295 млн. Это несколько ниже прошлогоднего значения, обратил внимание заместитель председателя. Основной фактор, повлиявший на снижение показателя, - уменьшение услуг трубопроводного транспорта. Все остальные отрасли работают с положительной динамикой.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что нужно активнее развивать экспортный потенциал, пристальное внимание уделить дистрибьюторской сети, трейдерской. "Мы не должны потерять рынки. Нужно поставить задачи, конкретизировать их для каждого предприятия", - заключил губернатор.-0-