Электронная ярмарка вакансий для соискателей из Копыльского района пройдет 26 июня

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление по труду, занятости и социальной защите Копыльского райисполкома проведет электронную ярмарку вакансий 26 июня, сообщили БЕЛТА в управлении.

Мероприятие состоится с 10.00 до 12.00 на сайте http://www.e-vacancy.by/.

Свои вакансии представят УП "ПИК-Лесное", ОАО "Копыльское" и филиал "Лакнея" УП "ПриортрансАгро".

Соискатели получат возможность узнать об имеющихся вакансиях, задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятий все актуальные предложения сохранятся на сайте Государственной службы занятости.-0-