Электронная ярмарка вакансий для соискателей из Смолевичского района пройдет 22 июля

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6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий для жителей Смолевичского района пройдет 22 июля, сообщает БЕЛТА.
Мероприятие состоится с 10.00 до 12.00 на сайте http://www.e-vacancy.by/.
Свободные рабочие места представят Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения, минский областной клуб "Виктория", ОАО "Смолевичи-Сузон".
Участники получат возможность ознакомиться с вакансиями, задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени.
По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-