Электронная ярмарка вакансий пройдет 24 июля в Витебске

22 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий состоится 24 июля в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском горисполкоме.

Вакансии на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 12.00 предложат ОАО "Керамика", ОАО "Минскремстрой", компания "Марко" и другие предприятия и организации. У соискателей работы будет возможность задать нанимателю интересующие вопросы, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование.

"С начала года в областном центре прошло уже семь ярмарок вакансий, в том числе три электронные. Предстоящая станет четвертой. Участие в них приняли 33 организации. Было выставлено 900 вакансий, в том числе 30 для людей с ограниченными возможностями", - отметили специалисты.

Всего за январь - июнь в службу занятости Витебского горисполкома по вопросам трудоустройства обратились и были зарегистрированы более 1,9 тыс. граждан, из них статус безработных присвоен 1,2 тыс. Трудоустроено за истекший период 1,2 тыс. человек, в том числе 657 безработных. Уровень безработицы составил 0,28% к численности экономически активного населения. Ситуация на рынке труда областного центра сохраняется стабильной.-0-