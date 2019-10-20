20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 23 и 24 октября, участие в ней примут 6 предприятий столицы, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

В течение двух дней с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by граждане смогут задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, направить резюме, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

В мероприятии участвуют ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", РУП "Белмедпрепараты", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ", ОАО "Керамин", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Беларусбанк".

Всего соискателям предложат более 100 свободных рабочих мест.

Актуальные вакансии, которые останутся после проведения электронной ярмарки, будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости gsz.gov.by.

Проводит мероприятие комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Министерства труда и социальной защиты.-0-