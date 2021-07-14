14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 20 июля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

Ярмарка будет проходить на электронной площадки e-vacancy.by. У соискателей и нанимателей будет возможность провести активный диалог в онлайн-формате. Доступ к представленным вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.

"В мероприятии примут участие организации Могилева - будет представлено более 200 вакансий. Электронный вариант ярмарки обеспечит общение нанимателя и соискателя в режиме онлайн. Каждый из них сможет задать уточняющие вопросы, предоставить резюме для поиска работы, - отметили специалисты. - Электронная ярмарка вакансий позволит во многом облегчить процесс поиска работы - воспользоваться таким вариантом можно не выходя из дома".

Электронная ярмарка вакансий пройдет 20 июля с 10.00 до 12.00.-0-