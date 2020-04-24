24 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 20 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Марина Снытко.

"В этом году это будет вторая электронная ярмарка в областном центре. Первую посетили около 200 человек, - рассказала Марина Снытко. - Этот формат работы еще новый для наших жителей, но уже набирает обороты. Мы стараемся привлечь как можно больше предприятий и организаций города. Такая ярмарка позволяет не только узнать об имеющейся вакансии, но и через интернет пообщаться с потенциальным работодателем: пройти собеседование и задать все интересующие вопросы. Кроме того, работа онлайн помогает соблюдать меры по недопущению распространения вирусной инфекции".

Мероприятие пройдет на сайте e-vacancy.by с 11.00 до 13.00. Как отметила собеседница, проводить такие ярмарки вакансий в Могилеве планируется ежемесячно.-0-