8 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 22 июля. Она станет четвертой по счету с начала этого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала первый заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома Мария Шапневская.

"Ярмарка пройдет с 10.00 до 12.00. В это время у нанимателя и соискателя будет возможность провести диалог по вопросам трудоустройства. Соискатели смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями, задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование. В свою очередь наниматели смогут ознакомиться с резюме тех, кто находится в поиске работы", - отметила Мария Шапневская.

Сейчас формируется список нанимателей и соискателей для участия в ярмарке. Как отметила первый заместитель начальника управления по труду, занятости и соцзащите, организациям и предприятиям города разослали приглашения.

Ярмарка вакансий пройдет на электронной платформе e-vacancy.by.-0-