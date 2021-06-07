7 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 8 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

Ярмарка будет организована в интернете на сайте e-vacancy.by. Электронная площадка предоставит возможность провести активный диалог в режиме онлайн с нанимателями. В ярмарке примут участие организации Могилева, которые представят более 200 вакансий.

"Электронный вариант ярмарки обеспечит общение нанимателя и соискателя в режиме онлайн. Каждый из них сможет задать уточняющие вопросы, предоставить резюме для поиска работы, - подчеркнули в управлении. - Такое мероприятие позволит во многом облегчить процесс поиска работы - воспользоваться таким вариантом можно не выходя из дома".

Ярмарка вакансий будет проходить с 10.00 до 12.00. Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.-0-