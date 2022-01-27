Электронную ярмарку вакансий проведут для "Берестейского пекаря"

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Электронную ярмарку вакансий проведут сегодня для ОАО "Берестейский пекарь", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

Познакомиться с предложениями предприятия можно будет с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by. У соискателей будет возможность проконсультироваться, отправить свое резюме или получить приглашение на собеседование. На вопросы представители кадровой службы ответят в чате. "Берестейский пекарь" заявил о 44 вакансиях по разным профессиям. Предприятие ищет продавцов, кондитеров, слесарей-ремонтников, водителей, грузчиков-укладчиков хлебобулочных изделий, уборщиков помещений, бухгалтеров.

"Планируем ежемесячно проводить электронные ярмарки вакансий. Для "Берестейского пекаря", наверное, в феврале проведем еще и День предприятия - люди смогут лично прийти на собеседование, показать документы и получить направление на медкомиссию", - рассказала Инна Новожилова. В Бресте в прошлом году провели девять электронных ярмарок вакансий, одну межотраслевую ярмарку и два дня предприятия. К слову, следующую межотраслевую ярмарку вакансий намечено провести в июне.

В областном центре насчитывается около 2,3 тыс. свободных рабочих мест. Это на 48% больше по сравнению с январем 2021-го. С начала этого года в службу занятости обратились 194 человека, из них 96 уже устроились на новую работу. "Более 60% вакансий заявлено по рабочим профессиям. Большой спрос как на неквалифицированные, так и квалифицированные кадры", - подчеркнула собеседница.

Желающим получить новую профессию служба занятости помогает с переобучением. Например, в Бресте сейчас набирают группы для обучения водителей троллейбусов, бухгалтеров по курсу "бухучет и контроль в промышленности". Инвалидам предлагают получить специальность оператора ЭВМ.-0-