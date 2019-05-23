Электронные ярмарки вакансий 15-17 мая посетили более 5 тыс. человек

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможностью пообщаться с потенциальными нанимателями во время недавних электронных ярмарок вакансий в трех городах воспользовались в общей сложности более 5 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
С 15 по 17 мая в Витебске, Гродно и Минске на единой информационной площадке e-vacancy.by прошли электронные ярмарки вакансий.
Свои предложения трудоустройства представили 29 организаций, заявившие 992 вакансии. В Витебске участвовали 9 организаций, в Гродно - 5, в Минске - 15 .
Самыми активными посетителями единого электронного ресурса за три дня ярмарок были граждане в возрасте от 25 до 34 лет - 47,2%.-0-
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