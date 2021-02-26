Электронные ярмарки вакансий пройдут сегодня в Новополоцке, Полоцком и Оршанском районах

26 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий сегодня организуют в Новополоцке, Полоцком и Оршанском районах. Мероприятия пройдут на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 12.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Новополоцке и Полоцком районе вакансии представят три предприятия. Более 40 специалистов ищут ОАО "Полоцк-Стекловолокно", Новополоцкая центральная городская больница и УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов". В Оршанском районе ОАО "Техника связи" готово рассмотреть кандидатуры на место инженера-технолога, контролера КПП, литейщика на машинах для литья под давлением, шлифовщика и инженера-электроника. Традиционно кроме местных организаций в этих регионах специалистов готово трудоустроить ОАО "Минскремстрой". У предприятия почти 200 вакантных мест.

В банке данных службы занятости Полоцкого района сейчас около 850 вакансий, Новополоцка - порядка 650, Оршанский район готов предложить более 1,1 тыс. Постоянным спросом работодателей пользуются рабочие профессии.

Во время ярмарок соискатели получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени.-0-