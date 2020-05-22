Электронные ярмарки вакансий пройдут в Новополоцке, Витебске и Полоцком районе

22 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке, Витебске и Полоцком районе на следующей неделе проведут электронные ярмарки вакансий, сообщили БЕЛТА в управлениях по труду, занятости и социальной защите исполкомов.

Ярмарки пройдут на сайте e-vacancy.by. В Новополоцке ее организуют 26 мая с 10.00 до 13.00. В ней примут участие несколько предприятий: НТКУП "Трамвайный парк", Новополоцкая центральная городская больница, НКУП "ЖРЭО", ГП "Новополоцкая управляющая компания", ОАО "Трест №16, г. Новополоцк", УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" и филиал "АТП №6 г. Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс".

В Витебске электронная ярмарка состоится 27 мая с 10.00 до 12.00. Соискатели работы получат возможность задать нанимателю интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. В мероприятии примут участие семь нанимателей Витебска: Витебский областной детский клинический центр, Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Витебский областной клинический кардиологический центр, Витебская областная инфекционная больница, УП "Витебский меховой комбинат", УП "Галант" и ОАО "Витебскдрев".

Также ярмарку проведут в Полоцком районе. Соискателей приглашают на сайт 29 мая с 10.00 до 12.00.-0-