Электронные ярмарки вакансий пройдут в Витебске и Оршанском районе

21 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске и Оршанском районе на этой неделе проведут электронные ярмарки вакансий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ярмарки пройдут на сайте e-vacancy.by. В областном центре она запланирована на 24 сентября с 10.00 до 12.00, работу людям предложат несколько местных нанимателей. Всего с начала года в Витебске провели около 10 ярмарок. Было выставлено 900 вакансий. За январь-июнь в службу занятости Витебского горисполкома по вопросам трудоустройства обратились и были зарегистрированы более 1,9 тыс. граждан, из них статус безработных присвоен 1,2 тыс.

В Оршанском районе электронная ярмарка состоится 25 сентября с 10.00 до 11.00. Соискатели работы получат возможность задать нанимателю интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.-0-