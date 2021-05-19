Электронные ярмарки вакансий пройдут в Витебске, Новополоцке и Полоцком районе

19 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий до конца мая пройдут в Витебске, Новополоцке и Полоцком районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятия пройдут на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 12.00. В Витебске ярмарку организуют 20 мая. Более 260 вакансий предложат ОАО "ВЗЭП", "Знамя индустриализации", "Строительный трест № 9, г.Витебск", "Минскремстрой", городская больница скорой медицинской помоши, строительно-монтажный поезд №169 на станции Витебск ОАО "Дорстроймонтажтрест", завод "Вистан" и областной филиал "Белгосстраха". Нанимателям нужны водители, швеи, слесари, электромонтеры, инженеры, медработники, плотники, каменщики и другие специалисты.

В Новополоцке и Полоцком районе ярмарка состоится 31 мая. Уже работу готовы предложить четыре предприятия, но окончательный список работодателей и вакансий сформируется ближе к дню проведения.

С начала года в Витебской области на площадке e-vacancy.by прошло 30 электронных ярмарок вакансий. В них приняло участие 135 нанимателей с почти 3,5 тыс. предложений. На сегодня в банке вакансий службы занятости в северном регионе заявлено почти 8,5 тыс. вакансий, из них большинство по рабочим профессиям.-0-