Электронные ярмарки вакансий проведут в Брестской области 18-19 февраля

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области 18-19 февраля проведут три электронные ярмарки вакансий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Так, 18 февраля электронная ярмарка состоится в Ивановском районе. Для участия в ней приглашены местные предприятия и организации, возможно, присоединятся компании из других регионов. Ознакомиться с предложенными вакансиями соискатели смогут с 10.00 до 12.00 на сайте www.e-vacancy.by. Специалисты кадровой службы ответят на вопросы соискателей, расскажут об условиях труда, предложат пройти собеседование в чате.

В этот же день с 10.00 до 11.00 электронную ярмарку вакансий организуют в Барановичах. Для участия в ней приглашены филиалы ЗАО "Атлант" и ИПУП "Актив-Шуз", Барановичская центральная поликлиника.

На 19 февраля запланирована электронная ярмарка вакансий в Барановичском районе.

В Брестской области в 2020 году организовали 57 ярмарок вакансий, из них 20 были электронными. В этом году в онлайн-формате планируют провести около 50 ярмарок вакансий. "Электронные ярмарки очень удобны. Они позволяют в режиме реального времени наладить прямой и активный диалог между нанимателем и соискателем, которые в этот момент находятся в разных местах. У человека есть возможность передать представителю кадровой службы свое резюме, задать интересующие вопросы", - отметили в комитете по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.

По данным на 1 февраля, в Брестской области насчитывается более 8,2 тыс. свободных рабочих мест.-0-