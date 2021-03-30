Электронные проездные с 1 апреля будут использоваться в общественном транспорте Бреста

30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В общественном транспорте Бреста с 1 апреля будут использоваться и электронные проездные билеты. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Предприятие "Брестский общественный транспорт" первым в Беларуси внедряет широкую линейку электронных проездных билетов. Все городские автобусы и троллейбусы технически подготовлены и оснащены для приема необходимых платежей", - подчеркнул Александр Рогачук.

На первом этапе будут доступны новые виды проездных на определенное количество поездок при оплате через программу TIX. В приложении "Оплати" кроме разовых пассажиры смогут приобрести билеты и на месяц. "После проведения тестовых испытаний и готовности операторов линейка билетов будет дополнена всеми видами проездных. Параллельно работаем над увеличением количества билетных операторов. Рассматриваем возможность вхождения на рынок электронной продажи билетов третьего оператора - CASHEW", - добавил председатель горисполкома.-0-