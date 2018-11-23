Электронный фликер для велосипедистов презентуют на городском этапе "100 идей для Беларуси" в Гомеле

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Городской этап республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" пройдет в Гомеле 28 ноября в ГГУ имени Ф.Скорины, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Гомельской городской организации БРСМ Николай Светогор.

На городском этапе представят более 30 проектов по двум направлениям: техническому и гуманитарному. По словам собеседника, заявки на участие поступили от студентов, учащихся колледжей и лицеев, школьников, а также от рабочей молодежи. "В этом году юноши и девушки презентуют разработки для самых разных сфер. В частности, будут представлены 5D-координатный фрезерный модуль для многофункционального устройства MultiCube, прибор для генерации энергии автотранспортного движения, электронный фликер для велосипедистов", - рассказал Николай Светогор.

Свои проекты участники продемонстрируют на выставке, а затем будут защищать их в тематических секциях. Кроме того, эксперты, почетные гости и конкурсанты смогут пообщаться в формате открытого диалога. Тема дискуссии - "Молодежь. Наука. Бизнес. Инновации". По результатам городского тура определят три проекта-победителя, а также разработки, которые посоревнуются на областном этапе конкурса.

"100 идей для Беларуси" - республиканский молодежный проект ОО "БРСМ". Основная задача конкурса - активизация инновационной деятельности и профессиональной мобильности молодежи, создание и продвижение конкретных инновационных проектов и перспективных научно-технических разработок.-0-