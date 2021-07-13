13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение физлиц в центральной части Гомеля восстановлено, сообщили БЕЛТА в РУП "Гомельэнерго".
"По состоянию на 22.00 энергетикам полностью удалось восстановить электроснабжение физических лиц", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, сегодня в 16.29 в районе подстанции "Восточная" (110 кВ) в Гомеле отключались 5 кабельных линий 10 кВ, что повлекло за собой нарушение электроснабжения центральной части города. "Причиной временного отключения стало повреждение кабельных линий в связи с аномально высокой температурой воздуха. Персонал РУП "Гомельэнерго" принял все меры для наиболее оперативного восстановления электроснабжения потребителей в данной ситуации. Приносим извинения за временные неудобства, будьте осторожны и берегите себя в период повышенной температуры воздуха", - сказали на предприятии.-0-