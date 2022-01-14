14 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение в 249 населенных пунктах Могилевской области восстановлено, в том числе и в Быхове. Такую информацию сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Могилевэнерго".

Электроснабжение районного центра было восстановлено в 20.58.

Как сообщалось ранее, из-за сильного ветра электроснабжение Быхова было нарушено. Учреждения здравоохранения в это время были запитаны от резервных источников.

По состоянию на 21.30 энергоснабжение восстановлено в 249 населенных пунктах региона.

Восстановление подачи электричества в регионе продолжается. К этим работам привлечено 132 бригады.-0-