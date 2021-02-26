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26 февраля 2021, 13:27

Электроснабжение, задержка зарплаты и благоустройство территорий - Евсеев провел прямую линию

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Евсеев проведет 26 февраля прямую телефонную линию
Лискович проведет прямую телефонную линию

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы электроснабжения, задержки заработной платы и благоустройства населенных пунктов обсуждали во время прямой телефонной линии, которую провел сегодня помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Возможностью обратиться к помощнику главы государства воспользовалось 34 жителя региона.

Первой позвонила Елена Богомаз из поселка Энергетиков Дзержинского района и пожаловалась на плохое качество воды. "Уже долгое время из крана течет только ржавая горячая вода. Мастер сказал, что дело не в домашних трубах, а в системе водоснабжения. Пыталась решить проблему самостоятельно, обращалась в местные службы, но ничего не изменилось", - рассказала женщина. Игорь Евсеев подчеркнул: проблемы качества воды должны решаться быстро, поэтому в ближайшее время причины появления ржавчины выяснят.

Благоустройство города волнует Татьяну Жовнер из Мяделя, которая рассказала, что ветки деревьев на улицах срезают по ствол. По словам женщины, это неправильно с точки зрения экологии и эстетики. "Хочется, чтобы в городе было красиво", - подчеркнула она. Помощник Президента связался с председателем местного райисполкома, чтобы выяснить причины ситуации. "Сказали, что ситуация находится под контролем. На месте работает специалист по природоохранной деятельности, поэтому обрезка крон происходит по всем требованиям и правилам. Переживать не стоит. После обновления деревья продолжат расти и радовать жителей города", - отметил Игорь Евсеев.

Насчет обустройства пешеходной дорожки позвонила Юлия Ситник из агрогородка Колодищи. Она рассказала, что тропинка от центра населенного пункта до Дома культуры плохая. Детям и пожилым людям сложно по ней передвигаться, на некоторых участках даже можно травмироваться. "За последние годы агрогородок обустроили хорошо. Не знаю, почему пропустили такой серьезный участок. Проблему обязательно решим. Найдем с местными властями материалы для того, чтобы обустроить людям безопасную пешеходную дорожку", - ответил на обращение женщины помощник Президента - инспектор по Минской области.

Для решения проблемы электроснабжения в деревне Черноградь Червенского района на прямую линию обратилась Татьяна Ковалевич. По словам женщины, в домовладениях увеличивается количество техники, а старая электроподстанция не справляется с высоким напряжением. "С началом дачного сезона в деревне перестает нормально работать микроволновка, холодильник. Эта проблема есть давно. Решали. Летом нам заменили кусочек проводки и сказали, что вскоре планируют проводить серьезные работы. Время идет, ничего не меняется. Насколько я поняла, стоит финансовый вопрос", - рассказала женщина. Как отметил Игорь Евсеев, проблема серьезная, но ситуацию с работой электроподстанции надо изучать. В ближайшее время вопрос обсудят с местными властями.

Также с помощником Президента пообщалась Людмила Попова из Слуцка. Она рассказала, что 30 лет трудилась тренером в детской спортивной школе, но недавно работодатель без объяснения причин не продлил с ней трудовой контракт. "Наниматель имеет право не продлевать контракт, но с человеческой точки зрения работникам надо называть причины. Узнаем, что случилось, и сообщим", - ответил Игорь Евсеев.

На невыплату зарплаты пожаловался житель деревни Выголовичи Мядельского района. Уже второй месяц сотрудники ОАО "Прудники-Агро" не получают деньги за работу. "Свяжемся с руководством предприятия и выясним, в чем причина. Люди должны получать деньги, которые заработали, - отметил Игорь Евсеев. - Рассказывать о том, кто обратился, не будем, чтобы не спровоцировать проблемы на работе, но вопрос точно решим".

Остаются актуальными проблемы, касающиеся границ земельных участков. Инна Ефименко из деревни Дайнова Пуховичского района рассказала: соседи поставили забор на ее участке, самовольно захватив кусок ее земли. Решить проблему самостоятельно не получается, местные власти тоже не помогают. "Хорошо, что обратились. Если пытались решить и ничего не получилось, свяжемся и узнаем, что случилось. Разберемся", - ответил Игорь Евсеев.

Ремонт проезжей части по улице Алмазной волновал Людмилу Удовеню из агрогородка Колодищи. Как рассказала женщина, дорога сильно разбита. Зимой выбоины заполнял снег, но с потеплением проблема снова обострилась. "Зафиксировал. Будем выяснять подробности на месте", - отметил Игорь Евсеев.

В ближайшее время помощник Президента - инспектор по Минской области планирует посетить четыре предприятия региона, где также проведет приемы. "Проблемы граждан надо выслушивать и решать. Стараемся работать оперативно. На месте связываюсь с председателями райисполкомов, выезжаю на места, чтобы изучить ситуацию, поэтому прямые телефонные линии можно считать эффективными для решения проблем", - сказал Игорь Евсеев.

В течение трех часов на прямую линию также обращались насчет капитального ремонта, подтопления возле домовладений, плохого отопления в квартирах и трудоустройства. По всем вопросам даны разъяснения и конкретные поручения, обращения взяты на контроль.-0-

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