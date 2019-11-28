Елочные базары в Гомельской области начнут работу 23 декабря

28 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Елочные базары в Гомельской области начнут работу с 23 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Приобрести деревце к новогодним праздникам жители региона смогут в организациях Гомельского ПЛХО. Елочные базары развернутся в каждом лесхозе и в лесничествах региона. В областном центре будет организовано 5 точек продажи.

В этом году лесхозы области планируют реализовать более 14 тыс. новогодних деревьев. В ассортименте традиционно будут ели, сосны, а также нашедшие своего потребителя ели в кадках. Праздничным украшением станут и елочные букеты.

22 и 28-29 декабря лесные красавицы можно будет приобрести на предновогодних областных ярмарках, которые пройдут на площади Восстания в Гомеле.

В этом году стоимость новогоднего дерева до 1 м будет варьироваться в диапазоне Br8,5-10, от 1 до 2 м - Br10,5-12, от 2 до 3 м - Br14,5-17.-0-