20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Елочные базары в Минске откроются 22 декабря, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Площадки разместятся во всех районах города и будут работать до 31 декабря. Живые ели до 1 м будут стоить от Br10 до Br23, до 2 м - от Br12 до Br28, до 3 м - от Br15,9 до Br32.

"В последние годы отмечается тенденция роста продаж искусственных елей. Учитывая это, в розничной торговой сети расширен ассортимент такой продукции по ценам от Br4,3 до Br570", - сказали в ведомстве. Дешевле всего обойдется пушистая красавица высотой до 50 см (от Br4,3 до Br27,5), дороже - от 3 м и выше (до Br570). Деревья до метра будут стоить от Br14 до Br54, до 2 м - от Br37,4 до Br387, до 3 м - от Br149,9 до Br450.-0-