Энергетический комплекс на древесных отходах запустили на "Пинскдреве"

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" введен в эксплуатацию энергетический комплекс, работающий на древесных отходах от собственных производств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Мощность энергокомплекса - 35 МВт. Он позволяет заменить паровую котельную на базе котлов, отработавших назначенный заводом-изготовителем срок эксплуатации, и вывести в резерв технологическую газовую котельную фанерного производства. "Энергетический комплекс полностью закрывает существующие потребности главной производственной площадки в тепловой энергии в виде пара, сетевой воды отопления, горячей воды на хозяйственно-бытовые и технологические нужды, а также существующие и перспективные потребности фанерного производства в технологической тепловой энергии в виде высокотемпературного масла. Его эксплуатация позволяет отказаться от использования природного газа в объеме порядка 9 млн куб.м в год, заменив его отходами собственных производств, что призвано снизить себестоимость выпускаемой продукции", - отметили в пресс-службе.

В составе энергетического комплекса - два термомасленных котла на древесном топливе по 17,5 МВт каждый с системой топливоподачи, очистки дымовых газов, насосным оборудованием. Он также включает два парогенератора производительностью 16 т/час с системой водоподготовки, группой экономайзеров и водоподогревателей в тракте уходящих дымовых газов.

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" - одно из старейших предприятий деревообрабатывающей отрасли Беларуси. Образовано в 1880 году.-0-