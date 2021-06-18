Энтомологи Брестской области отмечают рост активности клещей

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Активность клещей в Брестской области выросла по сравнению с прошлым годом. Такая информация размещена на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

За январь-май в учреждения здравоохранения области по поводу укусов клещами обратились 667 человек, из них 341 (51%) - дети и подростки в возрасте до 17 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пострадавших увеличилось на 3,5% (644 человека в 2020 году, в том числе 283 (44%) - дети).

Укусы клещей регистрировались повсеместно. Больше всего таких случаев произошло на дачных участках, в садах и огородах, частных подворьях в сельской местности (44,4%). Также кровососущие нападали на людей на территории городов (31,2%), в лесных массивах (16,2%), городских зонах отдыха (3,4%)

В то же время энтомологические обследования природных биотопов показали, что численность клещей уменьшилась и составила 4,47 экземпляров на флаго/км (за 5 месяцев 2020 года - 5,7 экземпляров).

В лабораториях исследовали 357 клещей, снятых с тела человека. Почти половина из них оказалась заражена боррелиями. Возбудителей клещевого энцефалита не обнаружено (за 5 месяцев прошлого года зараженность исследованных клещей возбудителями клещевого энцефалита составила 3,2%).

В Брестской области высокоактивными природными очагами клещевого энцефалита традиционно являются Беловежская и Ружанская пущи в Каменецком и Пружанском районах, лесной массив Бронной горы в Березовском районе, а также примыкающие к ним территории в Ивацевичском районе, леса Малоритского района, которые граничат с Шацким национальным парком Украины, леса Белого озера Брестского района, отдельные территории Ивановского района. Также заражение клещевым энцефалитом возможно при употреблении в пищу сырого козьего молока, редко - молока коров.

Клещи могут попасть в жилище с букетами цветов, лекарственными травами, вениками, дровами, ягодами, грибами, домашними животными. Много клещей в молодых зарослях осинника, на лесных вырубках, в малинниках, вдоль троп, дорог, там, где пасется скот. Очень часто в большом количестве клещи обитают на неблагоустроенных, заросших травой участках индивидуальной застройки.

Энтомологи отмечают, что активность и численность клещей в природе с нарастанием тепла увеличивается и сохранится на высоком уровне до июля. Чтобы обезопасить себя и избежать нападения и присасывания клещей жителям региона рекомендуют соблюдать меры личной профилактики: надевать одежду светлых тонов, максимально закрывать открытые участки тела, использовать репелленты, проводить само- и взаимоосмотры.-0-