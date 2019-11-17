Ермошина: выборы состоялись во всех округах Гомельской и Могилевской областей

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы в Палату представителей состоялись во всех округах Гомельской и Могилевской областей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"В стране проголосовало более 50% избирателей, если точнее - 55%. В трех областях проголосовало более 60%. Это Гомельская, Могилевская и Витебская области. Что касается Минска, то они немножко до 50% недотянули, - отметила Лидия Ермошина. - Тем не менее, целиком процент явки по области совершенно не говорит о том, что выборы состоялись везде. Только два региона могут этим похвастаться - Гомельская и Могилевская области. Во всех 17 округах Гомельской области и 13 - Могилевской выборы состоялись, пришло более половины избирателей. Следовательно, мы можем с уверенностью говорить, что 30 депутатов у нас уже избрано".

По словам главы Центризбиркома, сегодня голосование проходит очень спокойно. "В стране 38 тыс. национальных наблюдателей, если мы видим 5-6 недостатков - и то это не всегда недостатки, это то, что кажется наблюдателям, - это практически говорит о некой идеальной картине", - отметила она.-0-