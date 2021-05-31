Эстафета "Единство в наших сердцах" пройдет в учреждениях соцобслуживания Витебской области

31 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Эстафета видеороликов "Единство в наших сердцах", приуроченная к Дню независимости Беларуси, стартует с 1 июня в учреждениях соцобслуживания Витебской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите населения Витебского облисполкома.

Эстафета предполагает создание учреждениями социального обслуживания видеороликов продолжительностью до 5 минут, где будет рассказываться об их деятельности и особенностях работы, а также о людях, которые их посещают и трудятся в них. "Директора учреждений соцобслуживания будут передавать друг другу эстафету, рассказывать о достижениях, направленных на соцподдержку граждан, оказанной населению помощи, доступности и качестве услуг. В видеороликах будут представлены выступления обслуживаемых граждан, ветеранов, инвалидов разных категорий, сирот, семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, граждан, восстановленных в дееспособности, представителей общественных организаций и объединений инвалидов", - рассказали в облкомитете.

Из видеороликов можно будет узнать, какую поддержку оказывают населению дома-интернаты и территориальные центры соцобслуживания, а также о значимых проектах, проводимых в социальной сфере Витебщины.

Завершится эстафета 3 июля. Созданные видеоролики будут доступны к просмотру на сайтах учреждений соцобслуживания, а лучшие - на сайте областного комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома. "Эта эстафета покажет, как можно в единстве, сообща решать важные жизненные вопросы. Она привлечет внимание не только к проблемам граждан, которые нуждаются в особой помощи и защите, но и покажет, как в Витебской области реализуется программа социальной поддержки граждан уязвимой категории", - отметили в облкомитете.-0-