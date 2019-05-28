Эстафету огня II Европейских игр встретили в Березинском заповеднике

28 мая, Лепельский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. "Пламя мира" встретили сегодня в Березинском биосферном заповеднике, передает корреспондент БЕЛТА.

Огонь II Европейских игр по территории уникального заповедника пронесли мастер спорта по тяжелой атлетике Евгений Шевченко и знаменитый местный обитатель Болотник - именно он встречает гостей в своих владениях. Маршрут участников эстафеты огня прошел по дороге вдоль болот к озеру Плавно, где находится одноименный гостиничный комплекс, и по мосту через Березину в деревне Броды, расположенном на стыке Витебской и Минской областей.

Своими впечатлениями с корреспондентом БЕЛТА поделился директор Березинского заповедника Андрей Прокошин. "Нашему коллективу была доверена почетная и престижная миссия - встретить и провести по своей территории "Пламя мира". Всей командой готовились к этому ответственному событию, а талисман II Европейских игр Лисенок Лесик во время посещения заповедника стал главным героем для местных жителей и туристических групп. Знаменательная встреча является для всех нас дополнительным мощным импульсом для развития", - отметил он.

В Витебской области "Пламя мира" уже побывало в областном центре, Полоцке, Новополоцке, Браславе, Глубоком. 29 мая огонь II Европейских игр будут приветствовать в Орше. Маршрут эстафеты проложен так, чтобы максимально продемонстрировать самобытность региона, его главные достопримечательности, природные особенности и важные объекты. Затем "Пламя мира" отправится в Могилевскую область.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

Фото Александра Хитрова