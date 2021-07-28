Этнофестиваль "Песни о криницах" пройдет в Славгородском районе 13 августа

28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгородском районе на Голубой кринице 13 августа пройдет экологический этнофестиваль "Песни о криницах". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель председателя Славгородского райисполкома Елена Шевцова.

"Вот уже несколько лет мы традиционно проводим экологический этнофестиваль "Песни о криницах" на Голубой кринице в деревне Клины. Планируется, что участниками фестиваля в этом году станут солисты и коллективы художественной самодеятельности из всех районов Могилевской области. Мы также пригласили коллективы из Гомельской области и Российской Федерации. Свои ремесленные работы продемонстрируют не только мастера Славгородского района, но и приезжие умельцы, - расказала Елена Шевцова. - За годы проведения фестиваль полюбился не только участникам, но и гостям. Мы уверены, что и в этом году у нас получится создать праздничную атмосферу, где каждый не только сможет послушать красивое исполнение творческих номеров, но и поближе познакомиться с нашим районом".

Помимо творческих выступлений, для гостей фестиваля готовят насыщенную программу. Неподалеку от Голубой криницы развернется выставка-продажа сувенирной продукции. Также будет работать универсальная ярмарка "Медовый спас", где в широком ассортименте будет представлен мед и продукция пчеловодства. Кроме этого, гости и участники смогут приобрести здесь продовольственные и промышленные товары. "Настоящая визитная карточка района - домашние сыры от наших мастеров. Их продукция тоже будет представлена в широком ассортименте. У гостей будет возможность попробовать домашние сыры и приобрести понравившиеся", - подчеркнула заместитель председателя.

В течение дня у Голубой криницы будет проходить презентация туристического потенциала Славгородского района, а в центре экологии родниковой воды можно будет узнать о проектах, которые реализуются в районе: с 14.00. до 16.00 здесь пройдут тематические круглые столы.

Целый день для посетителей будет работать прокат туристического оборудования, для желающих проведут экскурсии у источника. Для самых маленьких гостей фестиваля будут работать детские аттракционы.

Праздничное открытие фестиваля состоится в 14.00.

Эко-этнофестиваль "Песни о криницах" проходит в Славгородском районе по проекту МОСТ как пилотная эко-бизнес-модель для местного и регионального экономического роста, который финансируется Европейским союзом и реализуется Славгородским районным исполнительным комитетом и местным фондом развития сельских территорий.-0-