Ежемесячно на электронные жировки переходят около 2 тыс. столичных жителей

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежемесячно с бумажных на электронные жировки переходят около 1,5-2 тыс. столичных жителей. Об этом сегодня журналистам рассказала начальник отдела маркетинга Центра информационных технологий Мингорисполкома Оксана Головацкая во время пресс-конференции, которая прошла в столице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сохранение природных богатств, экологическое воспитание остается неотъемлемой частью нашей работы. Стоит оглянуться назад: в 2014 году жителям столицы, чтобы получать электронные счет-извещения, необходимо было прийти в один из расчетно-справочных центров Минска и написать на бумаге заявление. Сейчас есть возможность сделать все это не выходя из дома. Благодаря нашей разработке достаточно всего лишь зайти на сайт единого расчетно-справочного центра и пройти онлайн-регистрацию на получение электронного счет-извещения. Это экономит время и бережет природу, потому что для отправки извещения не приходится использовать бумагу, - рассказала Оксана Головацкая. - В 2019 году было направлено около 232 тыс. электронных счет-извещений, а в 2020 - около 493 тыс. Это помогло уберечь от вырубки около 75 деревьев".

По словам начальника отдела маркетинга, электронные жировки также удобны тем, что они намного быстрее приходят на почту, нежели бумажные. Вероятность того, что они потеряются, минимальна.

Также Оксана Головацкая рассказала о проекте "Зеленый двор вместе!", который проводят осенью и весной. Каждый житель города может оставить заявку на высадку дерева и выбрать место, где хочет посадить растение. В этом году проект продолжат реализовывать. От участников ждут фотоотчеты об озеленении дворов. На снимках надо показать, как территория выглядела до высадки деревьев и какой стала после. За лучшие фотографии участники получат призы.

В 2020 году в проекте "Зеленый двор вместе" приняли участие около 438 столичных жителей, которые посадили около 15 тыс. деревьев и более 34 тыс. кустарников. Для выбора места посадки "Минскзеленстрой" предоставил 561 участок.-0-