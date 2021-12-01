Ежемесячный оборот лекарств в Брестской областной больнице оценивается в $2 млн

1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ежемесячный оборот лекарственных препаратов в Брестской областной больнице оценивается примерно в $2 млн. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая аптекой лечебного учреждения, главный внештатный специалист по лекарственному обеспечению главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Инна Криштофик.

"На сегодня стоимость остатка всех лекарственных препаратов в аптеке областной больницы составляет около $2 млн. Это примерно месячный запас, и постоянно идет их оборот. Большая часть лекарств нам приходит по линии Минздрава, примерно Br500-600 тыс. в месяц выделяется из областного бюджета. Конечно, деньги колоссальные идут. Но пока мы закупаем все необходимое, никто нас не ограничивает", - отметила Инна Криштофик.

По ее словам, с появлением COVID-19 произошла переориентация лекарственных средств. На второй план отошли антибиотики, многие противовирусные, гематологические препараты. В обиходе появились совершенно новые препараты, которые медикам пришлось осваивать. Среди них ингибиторы интерлейкина-6 - дорогие препараты, которые в основном закупаются на деньги Минздрава. "Это "Актемра", один флакон стоит около Br3 тыс. Препарат назначается тяжелым пациентам по строгим показаниям и строго контролируется. Сейчас на замену ему пришли еще два препарата, закупленные Минздравом, - "Артлегиа" и "Илсира". Препараты новые для нас, но они все из одной группы. Применяются при резком ухудшении состояния пациента, когда идет так называемый цитокиновый шторм. Абсолютно новый препарат "Ремдесивир". Раньше Минздрав давал нам его бесплатно, сейчас мы сами закупаем это лекарство", - рассказала главный внештатный специалист по лекарственному обеспечению.

Вместе с членом Совета Республики Александром Карпицким сегодня Инна Криштофик приняла участие в мониторинге государственных и частных аптек областного центра. Проверяющие констатировали незначительные изменения цен на лекарственные препараты в аптечной сети.-0-

Александр Карпицкий во время работы по мониторингу цен

Александр Карпицкий во время работы по мониторингу цен

Фото Вадима Якубёнка