Факультет экономики и права МГУ им.А.А.Кулешова проведет день открытых дверей онлайн

19 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей проведет факультет экономики и права МГУ им.А.А.Кулешова 23 мая. Мероприятие пройдет онлайн, сообщили БЕЛТА в вузе.

В этом году факультетская жизнь будет представлена как образовательный и социальный проект. "Мы постараемся не только рассказать об учебном процессе, специальностях и научной деятельности на факультете. Мы также хотим показать, что у нас учатся социально активные и небезразличные люди", - отметили в вузе.

Модераторами дня открытых дверей станут студенты факультета - волонтеры, уже несколько месяцев помогающие пожилым, которые из-за эпидемиологической ситуации не могут покидать свои дома, в покупке и доставке продуктов питания и лекарств на дом. На мероприятии будут присутствовать декан, его заместители, заведующие всех кафедр.

Задать вопрос о предстоящей вступительной кампании можно уже сейчас, для этого нужно отправить его на электронный адрес факультета feal@msu.by. Трансляция дня открытых дверей пройдет в официальной группе университета в социальной сети "ВКонтакте" с 11.00 до 12.30.-0-