Фальшивое топленое масло выявили в Могилеве

26 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Фальшивое топленое масло выявили в продаже в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

"При проведении проверки индивидуального предпринимателя, который реализует пищевую продукцию импортного производства, наши специалисты обратили внимание на топленое масло "Белорусское". Изготовитель - ООО "Добрый молочник", город Брест. Упаковывалась продукция в ООО "Жидкое золото" в Краснодарском крае", - рассказали в инспекции.

После проведения испытаний было установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции": масло содержит в составе стерины растительного происхождения в количестве 97,9% к общему количеству стеринов жировой фазы. А в соответствии с требованием технического регламента топленое масло может изготавливаться только из молока коровьего, сливочного масла - продуктов животного происхождения.

Кроме этого, были выявлены нарушения в маркировке продукта, в сроке годности. Возникли вопросы и к указанному изготовителю. Сведения о данном юридическом лице в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отсутствуют.

Товар находился в реализации без документов об оценке соответствия пищевой продукции, что тоже нарушает технический регламент Таможенного союза.

Госстандарт запретил это топленое масло к ввозу и обращению на территории Беларуси.-0-