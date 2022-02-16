Фармацевтика, IT-сфера и образование: Гродненская область наращивает сотрудничество с Индией

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16 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область планирует активизировать сотрудничество с Индией в фармацевтике, сферах высоких технологий и образования. Эти и другие направления взаимодействия обсудили сегодня во время встречи председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник и Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Республике Беларусь Алок Ранджан Джа. Владимир Караник обратил внимание, что сейчас отношения региона и Индии развиваются динамически. В частности, активно поставляется на рынок этой страны продукция предприятий нефтехимической отрасли. "Еще одно направление - экспорт образовательных услуг. Только в Гродненском государственном медицинском университете обучается 150 граждан Индии, есть индийские студенты и в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы. И их количество из года в год увеличивается, и тенденцию необходимо сохранить", - отметил Владимир Караник. Большой потенциал, отмечалось во время встречи, имеет проект по строительству фармацевтического завода в Скиделе с индийским капиталом. Предприятие построено. Сейчас, подчеркнул Владимир Караник, важно совместными усилиями вывести его на устойчивую работу, обеспечить расширение номенклатуры выпускаемой продукции, реализовать его экспортный потенциал. "Я вижу, что Гродненская область представляет огромные экономические возможности для развития сотрудничества. Отметил бы, прежде всего, IT-сектор. В Беларуси в целом и в частности в Гродно огромный потенциал в этой сфере, а Индия - мировой лидер в этой области. Поэтому здесь возможны интересные варианты сотрудничества", - рассказал Алок Ранджан Джа. Также он обратил внимание на сферы фармацевтики, химического производства, производства сельскохозяйственных машин и продуктов питания, прежде всего молочной продукции.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!