Фермеры Пинского района за год удвоили площади ягодных культур

6 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Полесские журавины" и "Почапово" Пинского района собрали в 2021 году почти половину ягодного урожая Брестской области, а фермеры в два раза увеличили площади ягодных культур, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

Долгосрочная политика развития плодоводства благоприятно сказывается на результатах местных хозяйств и деловой активности фермеров, которые в прошлом году значительно расширили площади ягодных плантаций. Сейчас площадь ягодных насаждений в фермерских хозяйствах составляет 203 га - вдвое больше, чем год назад.

В основном фермеры выращивают малину и голубику. Серьезно увеличился и валовый сбор ягод: фермеры-садоводы собрали в прошлом году свыше 170 т сочных плодов. Урожайность ягод в плодоносящем возрасте у фермеров Пинского района достигает 40 ц/га и выше - это второй результат в Брестской области.

Прибавили на ягодных полях и сельхозпредприятия района. Выращиванием в промышленных масштабах клюквы и голубики занимаются "Полесские журавины" и "Почапово". При том, что общая площадь ягодных плантаций там в прошлом году не увеличилась, урожайность выросла на 10 ц/га, а валовой сбор составил 130% к уровню 2020 года. Пинские ягодные хозяйства отгрузили без малого 650 т продукции - это почти половина всего ягодного урожая Брестской области.-0-