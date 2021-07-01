Фестиваль "Багратион" пройдет 3-4 июля на "Линии Сталина"

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XV Фестиваль "Багратион", посвященный Дню Независимости, пройдет 3-4 июля в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" при поддержке Министерства обороны. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Гости комплекса смогут увидеть масштабные военно-исторические реконструкции событий Великой Отечественной войны, произошедших 28 июня 1944 года во время Белорусской наступательной операции "Багратион".

Фестиваль "Багратион" - традиционное и одно из самых посещаемых мероприятий комплекса.-0-