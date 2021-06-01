Фестиваль дворовых игр, рисунки на асфальте и танцевальный флешмоб БРСМ проведет в Буда-Кошелево

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 30 благотворительных мероприятий во всех районах организуют волонтеры движения "Доброе сердце" Гомельской области во время республиканского проекта "День защиты детей с БРСМ", сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Эпицентр радости и хорошего настроения в этом году разместится в Буда-Кошелево 1 июня. В 14.00 гостей примут в средней школе №1 райцентра.

"Настоящий праздник готовят волонтеры в первый день лета. Программа включает массу развлечений и соревнований. Это конкурс рисунков на асфальте, фестиваль дворовых игр (классики, резиночки и др.), тематические площадки, мастер-классы, ростовые куклы, танцевальный флешмоб "Танцуй с нами", - отметили в обкоме. Также для детей подготовлены сладкие подарки.

"День защиты детей - это не только веселый праздник для самих ребят, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка. Очень важно, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. В Беларуси многое делается для детей уязвимой категории (сирот, оставшихся без попечения родителей, и др.). И БРСМ никогда не остается в стороне, а, наоборот, принимает очень активное участие в профилактических мероприятиях и акциях, но чаще всего является организатором. Вот и в этот день союз молодежи проводит по всей области множество мероприятий. Сегодня мне хочется пожелать всем деткам на Земле жить в дружных и родных семьях", - рассказала первый секретарь областной организации БРСМ Вероника Гудкова.

Республиканский благотворительный проект "День защиты детей с БРСМ", приуроченный к Международному дню защиты детей, стартовал 26 мая и продлится по 5 июня. Главная задача проекта - адресная и шефская помощь детским учреждениям, сохранение традиций милосердия, развитие волонтерства.-0-