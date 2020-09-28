Фестиваль "Глушанский хуторок" пройдет в Бобруйском районе 3 октября

28 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Районный фестиваль народного творчества "Глушанский хуторок" пройдет в поселке Глуша Бобруйского района 3 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском облисполкоме.

Для гостей праздника подготовили насыщенную программу: концерт коллективов художественной самодеятельности и творческих групп учреждений культуры района, пленэр по керамике под руководством народного мастера Беларуси Юрия Бовды, конкурс белорусской песни. Кроме этого, во время фестиваля пройдет конкурс местных фольклорных обрядов, будут работать выставки-продажи сельскохозяйственной продукции и изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, состоится дегустация блюд национальной кухни.

"В течение всего дня на фестивале будут работать разнообразные тематические площадки. Запланирована развлекательная программа и для детей", - отметили организаторы.

Завершится районный фестиваль народного творчества подведением итогов.-0-