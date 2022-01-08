8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль-ярмарка "Берестейские сани" может стать традиционным. Об этом сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль проходит в Бресте 7-9 января. Зимний праздник такого формата в областном центре раньше не проводили. Если он придется по душе брестчанам и гостям города, то станет традиционным. "Очень много откликнулось предприятий для участия, на набережную пришло много людей - это говорит о том, что получился по-настоящему зимний праздник. Если он будет поддержан, будем проводить его ежегодно или через год, - сказал Юрий Шулейко. - Мы уже отметили Рождество и Новый год, этим праздником даем старт новому трудовому году".

Основной точкой "Берестейских саней" стала набережная реки Мухавец, вдоль которой растянулись торговые ряды. Свою продукцию предлагают приобрести и продегустировать предприятия со всей области. Можно купить изделия ремесленников и сувениры. К своим павильонам зазывают разными конкурсами и развлечениями. Например, в Бресте накануне выпало немного снега, но его мало для катания. На фестивале же предлагают детям прокатиться на настоящей ледяной горке.

Одним из самых ярких моментов фестиваля стал рождественский парад. Понаблюдать за ним, несмотря на студеную погоду, собрались сотни человек. Красочное шествие прошло по ул.Ленина. Во главе этой праздничной колонны ехали сани, запряженные статным жеребцом ганноверской породы. Зрители увидели перфомансы в исполнении музыкальных, танцевальных и театральных коллективов. Около 30 предприятий оригинально украсили свои платформы, на которых были разыграны небольшие представления. Завершали шествие Деды Морозы и Снегурочки. Их было 2022.-0-