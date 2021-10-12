Фестиваль-ярмарку "Берестейские сани" планируют провести в зимние праздники

12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в январе планируют провести фестиваль-ярмарку "Берестейские сани". Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Середина осени то время, когда активно идет подготовка к новогодним торжествам. Сразу отмечу, что окончательное решение о проведении различных праздничных мероприятий будем принимать накануне их проведения с учетом эпидемической ситуации. В любом случае акцент будем делать на действа на открытом воздухе. Помимо традиционных и полюбившихся ярмарок на улице Гоголя и площади Ленина готовим совершенно новый для нашего города формат - фестиваль-ярмарку "Берестейские сани", - рассказал Александр Рогачук.

По словам мэра, программа фестиваля-ярмарки еще разрабатывается. Ее предлагается сделать трехдневной - с 7 по 9 января. Основным местом проведения выбрана набережная Мухавца. Будут организованы выставки-продажи продукции предприятий города, выставки ремесленников и художников, музейных экспозиций, работа тематических детских аттракционов, развлекательные спортивные мероприятия. Например, в программе есть конкурс валенок и дефиле в валенках.

"Основным же мероприятием станет Брестский рождественский парад, который пройдет 8 января. Завершится фестиваль 9 января большим праздничным концертом. Как вам замысел?" - поинтересовался председатель горисполкома.-0-