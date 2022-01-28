Фестиваль моды и стиля планируют провести в Бресте летом

28 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте летом планируют провести региональный фестиваль моды и стиля. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.
"Прорабатываем программу Дня города "Берестье-2022". Надеемся, что эпидемическая обстановка будет благоприятной. Планируем проведение концертов, акций, выставок и других развлекательных мероприятий. Но главным действом праздника станет первый Брестский региональный фестиваль моды и стиля", - рассказал Александр Рогачук.
Фестиваль намечено провести 28-30 июля. В городе организуют мастер-классы и лекции спикеров республиканского и мирового масштаба. Состоятся показы модных брендов, а также маркет с участием лучших белорусских дизайнеров одежды и аксессуаров. "В фестивале уже согласились принять участие лучшие модельные агентства нашей страны. Одно из мероприятий проведет брестская красавица - Юлия Иовлева, завоевавшая титул первой вице-мисс XII национального конкурса красоты "Мисс Беларусь", - добавил председатель Брестского горисполкома.-0-