Фестиваль педклассов проведет Гродненский университет им. Янки Купалы

21 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль педагогических классов 22 февраля соберет в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы учащихся и педагогов со всей Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Мероприятие приурочено к 80-летию университета. Фестиваль проводится во второй раз. Сейчас он расширяет свой формат: в Гродно ждут учителей и учеников со всех регионов Беларуси, также в формате видеоконференции присоединятся участники из России и Казахстана.

Каждый класс представит команда из 3-6 человек - учащихся 10-11-х классов, в которых изучается программа факультатива "Профессия - педагог" или "Введение в педагогическую профессию". Участники покажут свою видеопрезентацию, домашнее задание на тему "Педагог - это стильно! Классно! Ответственно! Перспективно!" и стенгазету о педагоге будущего. Необходимо будет выполнить и творческие задания, тема которых будет объявлена непосредственно во время фестиваля. Запланирован также отдельный конкурс для педагогов.

Одна из главных целей фестиваля - формирование у учащихся положительной мотивации к педагогической деятельности и осознанной позитивной установки на выбор профессии педагога. Кроме того, он направлен на консолидацию деятельности педагогов, осуществляющих подготовку учащихся профильных классов, развитие сотрудничества учреждений общего среднего образования, где есть педагогические классы, с университетом. В числе задач также популяризация педагогических специальностей ГрГУ им. Янки Купалы, поддержка будущих абитуриентов университета. Участники мероприятия смогут пообщаться со студентами, с руководством вуза и факультетов.

Организаторами выступают ГрГУ им. Янки Купалы совместно с главным управлением образования Гродненского облисполкома.-0-