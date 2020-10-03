Фестиваль "Покровская радость" пройдет с 4 по 14 октября в Минске

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный православный фестиваль "Покровская радость" пройдет во Дворце культуры Минского тракторного завода с 4 по 14 октября, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по работе со СМИ Свято-Елисаветинского монастыря Ольга Комиссарова.

"Радость" - это самый большой православный фестиваль в Беларуси. Он проводится трижды в год перед великими христианскими праздниками. В этом году меняется адрес фестиваля: теперь он будет не во Дворце искусства, а во Дворце культуры МТЗ. При этом формат остается неизменным. Традиционно пройдут выставка-ярмарка приходов и монастырей, духовно-просветительская и культурная программы.

"Тысячи гостей уже не один год приходят на наш фестиваль. И это не только верующие, но и светские люди. Традиции у нас общие и вопросы, которые встают перед обществом, актуальны для всех. Нам вместе нужно искать ответы, не разделяться и не оставаться в стороне. Давайте жить дружно! Эти слова стали девизом фестиваля, который пройдет в преддверии Дня матери и праздника Покрова Пресвятой Богородицы", - рассказала Ольга Комиссарова.

Программа форума получилась насыщенной и разнообразной. Родителей приглашают на открытый разговор с семейным психологом Екатериной Шевелевой. Тема - как взрослые влияют на формирование личности ребенка. Состоится серия встреч с насельницей Свято-Елисаветинского монастыря монахиней Марией (Литвиновой). Поскольку матушка - кандидат медицинских наук, она расскажет о том, как сохранить здоровье и правильно вести себя в стрессовых ситуациях, поразмышляет и о христианских ценностях. "О том, почему болеет душа, расскажет духовник Свято-Елисаветинской обители протоиерей Андрей Лемешонок. В числе гостей фестиваля - наместник Свято-Елисеевского Лавришевского монастыря игумен Евсевий (Тюхлов), протоиерей Сергий Мовсесян, протоиерей Дионисий Пясецкий. Ответы на вопросы о смысле жизни будем искать вместе с инокиней Ниной (Загорской)", - отметила специалист по работе со СМИ.

Не забыты будут и самые маленькие участники. Для них организуют многочисленные мастер-классы. "Наши мастера вместе с детьми создадут гобелен из осенних листьев и необычные композиции из обычных скрепок, будут рисовать пластилином и лепить из теста, плести из соломки, делать подарочные шкатулки и праздничные открытки. Сказки здесь будут не просто слушать, а оживлять их. С малышами позанимаются актерским мастерством, а настоящие артисты расскажут о создании детской передачи "Каморка Маячок". Еще дети будут запускать журавликов дружбы и создавать фигурки из холодного фарфора, рисовать песком и по стеклу, распишут брошки и найдут много других интересных для себя занятий", - добавила Ольга Комиссарова.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный. К слову, многие из этих встреч будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Свято-Елисаветинского монастыря.-0-