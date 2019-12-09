Фестиваль творчества детей-инвалидов даст старт акции "Наши дети" в Минской области

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Областной фестиваль творчества детей-инвалидов "Зажги свою звезду" состоится в Дзержинском городском Доме культуры. Он станет стартовым мероприятием традиционной новогодней благотворительной акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Участники областного фестиваля представят свое творчество в семи номинациях: вокал, литературное творчество, исполнение на музыкальных инструментах, хореография, театральное искусство, прикладное художественное и изобразительное творчество.

Из 52 заявок для участия в фестивале отобраны 18 номеров для гала-концерта. Еще более 150 работ будут представлены на выставке художественного и декоративно-прикладного творчества, которая развернется в фойе Дома культуры.

В мероприятии будут задействованы учащиеся учреждений общего среднего, специального, дополнительного образования детей и молодежи, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации столичного региона.

Организаторами мероприятия являются главное управление по образованию Миноблисполкома, управление по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома, Минский областной институт развития образования, областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Проведение новогодней благотворительной акции "Наши дети" утверждено постановлением Совета Министров. Во время акции с 9 декабря по 10 января руководство Миноблисполкома, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных организаций посетят детские дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детские интернатные учреждения, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детские больницы.-0-